Milito: "Inzaghi? La sua Lazio mi piaceva. Inter favorita, ma le rivali..."

È stato uno dei protagonisti della Serie A con la maglia dell'Inter e ora, che la sua ex squadra vive una situazione delicata con il cambio allenatore e il "ridimensionamento" a causa delle difficoltà economiche, Diego Milito ha voluto dire la sua. L'ex attaccante, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è detto rammaricato per l'addio di Conte, poiché si perde la continuità in un progetto vincente. Tuttavia, il nuovo tecnico non gli dispiace affatto: "Ora si riparte daccapo, c'è il rischio di perdere qualcosa all'inizio, ma la Lazio di Inzaghi mi piaceva e credo che il nuovo tecnico sia stato scelto perché gioca un calcio simile a quello di Conte, un 3-5-2 con più palleggio".

CORSA SCUDETTO - Sulla favorita per la corsa scudetto, Milito ha fatto il nome dell'Inter "perché è la squadra campione". L'ex attaccante, tuttavia, ha spiegato che, con il ritorno di Allegri, la Juventus sarà un rivale ancor più duro. "Poi il Milan, l'Atalanta con il suo gioco collaudato e l'entusiasmo, la Lazio di Sarri e il Napoli che in Spalletti trova un allenatore che vuole tornare protagonista", ha concluso l'argentino.

Lazio, vertice tra Lotito e Sarri al termine del ritiro in Germania

DIRETTA – Calciomercato Lazio, da Caicedo a Kostic: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE