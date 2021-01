Mirabelli: "Complimenti alla Lazio, Musacchio farà benissimo"

Massimiliano Mirabelli non ha dubbi, la Lazio ha fatto un affare ad acquistare Mateo Musacchio. E se lo dice lui bisogna crederci, perché fu proprio l'ex ds del Milan a portare in Italia il calciatore prelevandolo dal Villarreal per la cospicua cifra di 18 milioni di euro. Parare confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Musacchio è un grande professionista. Un difensore di ottimo livello. Farà benissimo. Complimenti alla Lazio".