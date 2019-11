Mirabelli: "Lazio grande club, ma Milinkovic è destinato ad andar via"

La Lazio ha conquistato momentaneamente il terzo posto. Tra i big biancocelesti solamente Milinkovic non ha ancora espresso in questa stagione il suo massimo potenziale. Ai microfoni di TMW ha parlato del serbo l'ex direttore sportivo del Milan Mirabelli: "Secondo me è destinato ad andare in un grande club. Non che la Lazio non lo sia, però è capace che, per i soldi che vuole Lotito, debba avvicinarsi un club come il Manchester, il Chelsea, il PSG. Come può essercene uno in Italia. Sarà destinato ad andare via"

