MIXED ZONE - Lazio, Castellanos sul rigore: "Con Zaccagni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a vincere la Lazio che conquista tre punti importantissimi per la classifica e per il morale battendo il Lecce per 2-1. Tra i protagonisti del match anche il Taty Castellanos che ha sbloccato la gara segnando da calcio di rigore. Al termine della gara queste le sue parole in Mixed Zone: "Rigore? Mi ero messo d’accordo con Zac, in campo parliamo sempre e lui mi ha lasciato tirare il rigore. Siamo contenti di aver fatto gol e di aver giocato bene soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto un lavoro importantissimo. La settimana è stata complicata ma la squadra ha lavorato bene per la gara di oggi e l’importante è sempre rimanere uniti. Dedica? Al figlio del presidente, oggi è il suo compleanno".