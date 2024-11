MIXED ZONE - Lazio, Zaccagni: "Siamo tutti sul pezzo. Io capitano? Vi dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni ha commentato la vittoria della sua Lazio sul Cagliari anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista al termine del match. Di seguito, le parole del capitano biancoceleste:

Quant’è stato importante questo gol?

"Importante per me ma soprattutto per la squadra. Abbiamo portato a casa i tre punti, siamo felici di questo, della prestazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo stati bravi".

Le prossime due partite saranno fondamentali…

"Adesso pensiamo solo a quella di giovedì, dopo il Porto penseremo a Monza. Partita per partita, possiamo far solo questo: pensare a quella che arriva e prepararla al meglio".

Ci racconti lo spirito di questo gruppo? Tutti danno il massimo?

"Questa è una cosa bellissima da sottolineare. Ci sentiamo tutti coinvolti, tutti sul pezzo, anche durante la settimana, gli allenamenti. Questo è importante perché il campionato è lungo, c’è l’Europa League, la Coppa Italia, ci son tante partite. È bene essere concentrati tutti".

Esultanza sotto la Curva?

"La vittoria la dedichiamo a Flavio, che era un nostro grande tifoso, è venuto a mancare questa settimana. Questo gol è per lui e per tutta la sua famiglia".

C’è un legame da capitano?

"Sono contento, onorato di questo ruolo. Sento la fiducia da parte dei tifosi, dei compagni e dello staff. Sono veramente molto contento".

