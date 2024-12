MIXED ZONE - Romagnoli: "Se pensiamo alla Champions? Una squadra come la Lazio... - VIDEO

All'Olimpico è 1-1 tra Lazio e Atalanta in una gara frizzante e in cui la squadra di Baroni ha giocato un grandissimo primo tempo mentre è calata poi nella ripresa lasciando la possibilità alla Dea di trovare il gol del pari allo scadere. Al termine della sfida queste le parole di Alessio Romagnoli in zona mista: "Tanta amarezza nel finale perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo siamo un po’ calati fisicamente, ci siamo abbassati un po’ troppo anche se abbiamo avuto un paio di occasioni per raddoppiare e il rischio è poi quello di prendere gol all’ultimo come successo. Champions? Io penso che una squadra come la Lazio deve puntare all’Europa, la Lazio merita di stare ogni anno in Champions League e noi puntiamo a quello. Ho letto una notizia in cui mi ero stirato gli adduttori ma non è una notizia vera. Sto recuperando da questo problema al ginocchio che ho avuto a Napoli ma sto molto meglio. Derby? Ci arriviamo motivati, con la voglia di fare risultato e di dare una bella gioia ai nostri tifosi. Al derby bello o brutto l’importante è che si fa quel che si deve fare".

