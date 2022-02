Mizuno, la maglia per il centenario del Cittadella è uno spettacolo. E i tifosi sognano - FOTO

In occasione dei 100 anni di calcio a Cittadella, la società ha presentato una nuova maglia che la squadra indosserà questo sabato contro la Cremonese al Tombolato. Per celebrare l'occasione, avvenuta con due anni di ritardo a causa della pandemia, la maglietta realizzata dalla Mizuno cambia completamente look. Come riporta gianlucadimarzio.com, dal classico granata si è passati ad un azzurro che rimanda ai colori della Lazio, con infatti un fascia bianca sul petto. Segno del destino, il marchio giapponese sarà il nuovo sponsor tecnico della squadra guidata da Maurizio Sarri, manca solo l'annuncio per ufficializzare il tutto. La maglia è incantevole e chissà che non possa essere altrettanto per la Lazio...