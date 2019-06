MLS, gol incredibile di Rooney da oltre centrocampo - VIDEO

Wayne Rooney continua a far sognare gli amanti del calcio. L'ultima perla l'inglese l'ha regalata nella vittoria per 1-0 del DC United contro l'Orlando City. La rete decisiva porta la sua firma. Un gol pazzesco quello di Rooney, da oltre centrocampo. Un missile che ha sorpreso il portiere dell'Orlando, Rowe, e ha regalato 3 punti alla sua squadra. Rooney, un classe '85 che non smette di stupire. (CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO)