MLS / Ibrahimovic, addio ai Galaxy con stile: "Ora potete tornare a guardare il baseball"

Zlatan Ibrahimovic ha detto addio alla MLS e ai Los Angeles Galaxy alla sua maniera. Non poteva infatti lo svedese uscire di scena senza una frase ad effetto delle sue. "Ora potete tornare a guardare il baseball” quella scelta per mettersi sul mercato con una forza dirompente, in grado di aprirgli nuovi scenari in Europa. Ai tifosi poi un dedica decisamente più criptica: “Sono venuto, ho visto, ho conquistato. Grazie LA Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi dei Galaxy dico: volevi Zlatan, ti ho dato Zlatan. La storia continua …".