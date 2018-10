MMA, Carlo Pedersoli Jr: "Lazio, se continui così sei da scudetto. Su chi punto? È scontato..."

In estate Lazio e Napoli si erano interessate a Lainer, ma alla fine il Salisburgo ha resistito chiedendo una cifra di circa...

VILNIUS - Ieri era in conferenza stampa per presentare la sfida con la Lituania, ma all’LFF Stadium di Vilnius Adam...

Da domani, mercoledì 17 ottobre, partirà la vendita dei biglietti per la partita tra Olympique e Lazio in...

Ripartire con l’amaro in bocca, ma Ciro Immobile vuole subito tornare a segnare con la maglia della Lazio. Come ha...

Un inizio in salita alla Lazio a causa di alcuni errori commessi nella passata stagione, poi Felipe Caicedo è...

Rompete le righe, cari nazionali: i vostri club vi aspettano trepidanti sull'uscio della porta del centro sportivo. Penultimo break dell'anno solare definitivamente archiviato, il dovere patriottico dovrà attendere metà novembre per ripresenta...

Calciomercato Lazio: Lainer spinge per la cessione, il Salisburgo punta il sostituto

UNDER 14 - Lazio, i "piccoli" di mister Rocchi travolgono la Totti Soccer School

ESCLUSIVA Radiosei - Melli: "Lazio squadra di livello, ma il Parma non vuole fermarsi"

QUI PARMA - Doppia seduta in vista della Lazio: ancora differenziato per Gervinho e Grassi

Lazio, Mauricio dà l'addio: "Un privilegio indossare questa maglia. Tiferò per voi da lontano!"

Lazio, oggi la decisione Uefa per Correa: ecco quanto rischia lo spagnolo

Italia, appuntamento in amichevole con gli Stati Uniti: il programma

Lazio, Cucchi: "Inzaghi alla prova di maturità. Questa squadra può andare in Champions"

Settore giovanile, al via il progetto Lazio Soccer School

Lazio, si ferma Badelj: attesa per gli accertamenti del croato

Lazio, Immobile: nuovo look a tinte biancocelesti - FOTO

Biava: “Contro il Parma bisogna segnare subito. Questa Lazio è impostata per giocare a tre in difesa”

Maurizia Cacciatori: "La Lazio non molla mai! E Lotito può fare da spalla a Zaytsev..."

UEFA, Rubin Kazan sospeso per un anno: violato il Fair play Finanziario

Malagò, 'Lotito in Figc? sta a Gravina'

Icardi: "Con la Lazio non sarà facile, ma faremo una grande prestazione"

C’è chi sa bene cosa significhi combattere, mettere nelle sfide tutta la grinta e il coraggio di cui si dispone. Sicuramente uno di questi è Carlo Pedersoli Jr , atleta peso welter dell'UFC e grande tifoso della Lazio . Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il nipote di Bud Spencer ha parlato della sua squadra del cuore: “I biancocelesti sono nelle parti alte della classifica, stanno andando bene. Speriamo continuino così, perché ogni volta si inizia alla grande per poi rallentare piano piano. Se la Lazio riuscisse a mantenere questi ritmi, potrebbe essere addirittura da scudetto. Su chi puntare? Sempre sulle certezze, quindi dico Immobile”.

