Mondiale U20, buona la prima per il Portogallo: Neto subentra

Il Portogallo Under 20 conquista i primi tre punti nel Mondiale di categoria che si sta disputando in Polonia. Vittoria di misura per 1-0 contro la Corea del Sud, importante per cominciare al meglio questa avventura. Il gol partita arriva dopo soli 7 minuti di gioco: assist di Jota in profondità che invola verso la porta Trincao, bravo a trafiggere il portiere avversario depositando alle sue spalle. Buono spezzone di gioco anche per Pedro Neto, subentrato al 73esimo della ripresa al posto di Jota. Anche lui ha dato il suo contributo ed è stato fondamentale ai fini della vittoria. Oltre alla Corea del Sud, nel girone il Portogallo incontrerà anche Argentina e Sudafrica.

