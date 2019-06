Mondiale U20, Italia sconfitta dall'Ecuador: chiude al quarto posto

L'Italia Under 20 viene sconfitta di misura dall'Ecuador e chiude il Mondiale al quarto posto. Dopo la dolorosa semifinale persa contro l'Ucraina, Nicolato privo di Pinamonti lancia chi ha giocato meno durante la competizione. La partita è molto equilibrata, con qualche occasione in più non sfruttata dall'Ecuador nella ripresa. La grande chance azzurra capita a Olivieri, che dal dischetto nel primo tempo supplementare si fa ipnotizzare da Ramirez. Dopo qualche minuto Mina regala ai sudamericani la rete che vale il bronzo. Ranieri prima del fischio finale si divora il pareggio e l'opportunità di andare ai rigori.

