Mondiali 2022 | Il Marocco fa la storia: Spagna eliminata ai rigori

Il Mondiale della Spagna si conclude agli ottavi di finale. In Qatar le Furie Rosse sono partite come favorite al titolo, ma non avevano fatto i conti con il Marocco. La nazionale africana ha tenuto testa agli iberici per tutta la partita e nella lotteria dei rigori sono riusciti ad avere la meglio. La gara è stata equilibrata, con brividi e occasioni da ambo le parti. Dopo 90 minuti nessuno si è riuscito a imporre, portando il match ai supplementari. Il copione si è ripetuto per la mezz'ora additiva trascinando la sofferenza fino ai calci di rigore. Dal dischetto gli spagnoli hanno fallito i primi tre tiri (Sarabia, Soler e Busquets), mentre i marocchini hanno fatto centro con le stesse occasioni (Sabiri, Ziyech e Hakimi) raggiungendo una storica qualificazione. Ai quarti troveranno la vincente tra Portogallo e Svizzera.