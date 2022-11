Mondiali Germania | Il direttore di gara Barton controlla Neuer: nel mirino la fascia proibita...

TUTTOmercatoWEB.com

La gara tra Germania e Giappone è destinata a rimanere nella storia. I tedeschi si sono resi protagonisti di un gesto molto forte: durante l'inno nazionale si sono infatti messi una mano sulla bocca come testimonianza della censura che sta caratterizzando il Mondiale in Qatar. Non solo, prima del fischio d'inizio della gara il direttore di gara Barton ha controllato che il portiere Neuer non indossasse la fascia proibita "One Love" ma quella imposta dalla FIFA "No Discrimination".