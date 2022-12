Mondiali Portogallo | Cristiano Ronaldo: i tifosi lo "scaricano", per il 70%...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Panoramic

Non è bastata la qualificazione, e un gol, a Cristiano Ronaldo per tornare ad essere il giocatore più amato. A quanto pare anche i suoi stessi connazionali lo hanno in qualche modo "scaricato". Come riportato dal quotidiano A Bola sembra infatti che il 70% dei tifosi vorrebbe vedere CR7 in panchina. Solo il 30% quindi sarebbe favorevole a una titolarità nell'ottavo di finale contro la Svizzera. Cosa deciderà Fernando Santos?