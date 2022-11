Mondiali Qatar | Caso fascia arcobaleno: Fifa all'attacco, continuano le polemiche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"C'è un articolo del regolamento Fifa che prevede che per l'abbigliamento di calciatori e capitani deve seguire le regole della Fifa. Quindi indossare la fascia con la scritta One Love, come volevano fare alcuni capitani, non era previsto. Unico sì della Fifa è stato su una fascia, che poi Kane ha indossato, prodotte dalla Fifa contro la discriminazione. Questo è stato l'unico cambiamento: la fascia è stata data a tutti i capitani e non solo a quelli che arriveranno con le nazioni ai quarti di finale". Così Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa, a Radio Capital, in merito alla polemica dopo il no della Fifa ai capitani che volevano indossare una fascia arcobaleno a sostegno delle comunità Lgbtq+.