Mondiali Qatar | I giapponesi danno una lezione a tutti: cos'è successo dopo la partita

Bellissimo gesto quello dei tifosi del Giappone. Come da tradizione, al termine della partita vinta contro la Germania, valida per i Mondiali in Qatar, i sostenitori sono rimasti sugli spalti per pulire le tribune. Un atto davvero pregevole che continua a confermare il senso civico dei giapponesi, da sempre abituati a rispettare ogni luogo. A fine articolo, alcuni scatti che testimoniano il gesto dei tifosi.