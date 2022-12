Mondiali Qatar | Il Brasile contro la Croazia per sfatare un tabù ventennale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Brasile è tra le grandi favorite per la conquista del titolo Mondiale. Per avvicinarsi alla finale di domenica 18 novembre alle ore 16:00 a Lusail dovrà battere la Croazia nei quarti di finale. Un avversario arduo ma sulla carta decisamente alla portata dei sudamericani. Al contempo però la Selecao sarà chiamata a sfatare un tabù che dura da 20 anni. Infatti il Brasile non batte ai quarti di finale una formazione del vecchio continente da 20 anni, ovvero da Mondiale in Corea e Giappone del 2002 che i verdeoro hanno poi vinto in finale contro la Germania. In quell'occasione a soccombere fu l'Inghilterra che nonostante il vantaggio di Owen fu poi rimontata da Rivaldo e da Ronaldinho. Da allora sono arrivate ben tre eliminazioni in questa fase e tutte contro compagini europee. Nel 2006 con la Francia, nel 2010 con l'Olanda e nel 2018 con il Belgio.