Mondiali Qatar | Il Canada gioca, il Belgio vince: ma gli errori arbitrali...

Un gol di Batshuayi regala la vittoria al Belgio nel match inaugurale contro il Canada. La nazionale di Martinez, però, non ha esultato perché il match è stato dominato in lungo e in largo dai nordamericani che hanno concluso 22 volte verso la porta di Courtois. Il portiere del Real Madrid è stato protagonista assoluto parando anche un rigore a Davies. Rigore concesso per fallo di mano di Carrasco non ravvisato dall'arbitro, ma assegnato dopo la revisione alla Var. Il direttore di gara è stato l'assoluto protagonista visto che non ha assegnato 3 penalty solari al Canada e solo in un caso è stato corretto dal Var. Lo zambiano Janny Sikazwe, già famoso per aver fischiato due volte la fine di una partita di Coppa d'Africa tra Tunisia e Mali, ha commesso errori evidenti. Nella ripresa il fischietto ha completato l'opera non estraendo il secondo giallo prima per Meunier e poi per Onana. Tanti e troppi errori contro il Canada che, nonostante un match giocato alla grande, rimane a bocca asciutta.