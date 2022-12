Mondiali Qatar | Olanda - Argentina è la partita infinita. L'Albiceleste passa ai rigori!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l'Argentina la selezione che sfiderà la Croazia nella prima delle due semifinali del Mondiale di Qatar 2022. La sfida pare essere dal destino scontato dopo il gol di Molina al 35' e quello di Messi al 73', che dagli undici metri mette la palla in rete. Tuttavia, il gruppo di Van Gaal non molla e cambia gioco, mettendo in area di rigore una serie infinita di palle velenosissime. All'83' Weghorst accorcia le distanze, ma il gol del 2-2 è una vero capolavoro. Calcio di punizione battuto da Koopmeiners, che opta per lo schema, servendo di fatto in verticale lo stesso Weghorst, che beffa Martinez e "azzera" il vantaggio dell'Argentina. Nessuna rete arriva nei tempi supplementari: tutto viene deciso nel corso della lotteria dei rigori. Si arriva fino all'ultimo, ma si rivelano fondamentali ai fini del passaggio dell'Albiceleste gli errori dal dischetto di Van Dijk e Berghius. La selezione avversaria, invece, sbaglia solamente una volta, con Enzo Fernandez. Argentina in festa: strappa il pass per la semifinale.

