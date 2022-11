Mondiali Qatar | Tocca anche all'Uruguay: Vecino verso una maglia da titolare

Esordio nel Mondiale anche per l'Uruguay che oggi alle 14 sfida la Corea del Sud. Prima giornata dunque anche nel gruppo H nel quale ci sono anche Portogallo e Ghana. Girone abbordabile ma da non sottovalutare per la Celeste di Alonso che si affida ai suoi uomini di esperienza nel suo 4-4-2. In porta non c'è Muslera, ormai divenuto secondo, ma Rochet. Dietro spazio a capitan Godin in coppia con Gimenez. A sinistra gioca il napoletano Olivera. Panchina per l'ex Lazio Caceres. Sulla linea mediana c'è Vecino. Il biancoceleste farà coppia con l'ex Juve Bentancur. Ai loro lati Valverde e De Arrascaeta. Davanti largo al nuovo tandem offensivo Suarez-Nunez. Cavani come possibile soluzione in corso. Nella Corea tanti sconosciuti, ad eccezioni di due profili importantissimi e temibili: Kim Min-Jae, centrale del Napoli e rivelazione di questa prima parte di stagione, e Son Heung-min, stella del Tottenham.

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez. Ct. Alonso

COREA DEL SUD (4-4-2): Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo; Woo-Yeong Jeong, Son Heung-min. Ct. Paulo Bento