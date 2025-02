Monza, Bocchetti sulla Lazio: "Una signora squadra con qualità straripanti!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una sconfitta amarissima quella subita dal Monza all'Olimpico contro la Lazio. Un 5-1 di cui ha parlato Salvatore Bocchetti in conferenza. Direttamente dalla sala stampa, a qualche minuto dal triplice fischio, l'allenatore ha spiegato il suo punto di vista:

"Bisogna ritrovare quell'entusiasmo, quella voglia. Abbiamo giocato contro una signora squadra, prima in Europa League, quarta in campionato. Vanno dato meriti anche a loro, sono una squadra di altissimo livello. Poi senz'altro noi abbiamo concesso troppo. Bisogna dire che noi abbiam tanti giovani, quando ne hai così tanti ci vuole sempre un po' di tempo. E tempo noi non ne abbiamo. Il momento non ci aiuta, siamo ultimi: alla prima difficoltà subiamo e non reagiamo. La qualità della Lazio è stata straripante, hanno giocatori fortissimi".

"Bisogna ripartire, chiedere scusa ai tifosi per una prestazione del genere. Bisogna ripartire da uomini veri, che vogliono provare ciò che i ragazzi sanno fare. Dispiace tanto, il passivo è pesante, ma bisogna ripartire. Non possiamo piangerci addosso e tempo non ne abbiamo. Archiviare questa gara, prendere le cose positive, analizzare gli errori e crescere, guardare avanti. Il campionato è ancora lungo. Mollare adesso sarebbe da sciocchi".

TORNA ALLA HOMEPAGE