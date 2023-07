Monza, non solo Bianchessi: un altro ex Lazio nel settore giovanile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Monza, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l'organigramma della prossima stagione del settore giovanile. Tra i tanti nomi, due sono molto noti in casa Lazio: Mauro Bianchessi, che sarà direttore generale e per anni ha occupato il ruolo di responsabile del settore giovanile biancoceleste, e Sergio Floccari. L'ex attaccante laziale, invece, è stato nominato coordinatore tecnico della Primavera brianzola, fresca di promozione in nel massimo campionato di riferimento.