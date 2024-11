Monza, Turati: "C'è rammarico, gli episodi non girano, la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince per 1-0 con un super Mattia Zaccagni all’U-Power Stadium. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Stefano Turati: “Ultimamente i risultati, gli episodi non ci stanno girando, penso che stasera nelle ultime due partite, come con il Milan, la Lazio l’abbiamo affrontata alla grande. È un periodo in cui gli episodi non girano. Il campionato è ancora lungo, non bisogna abbattersi c’è ancora tutto da giocare. Ogni portiere e giocatore deve pensare al suo e a fare il massimo, delle volte ci si riesce a volte no. C’è molto rammarico, ci rifaremo sicuramente”.