Morata e quel retroscena sul Barcellona: "Sono stato vicino, ma Allegri..."

In un'intervista rilasciata a Cadena Ser, l'ex giocatore della Juventus Alvaro Morata ha rilasciato un retroscena sulle voci di mercato dello scorso gennaio. Nella sessione invernale infatti, l'attaccante per qualche giorno è stato molto lontano da Torino e ad un passo dal Barcellona di Xavi: "È vero, c'è stato un interesse del Barcellona. Mi ha chiamato Xavi, abbiamo parlato di calcio, di tutto. È stato un piacere, ho apprezzato che un ex giocatore come Xavi contasse su di me, mi ha fatto sentire bene. Ho avuto 4-5 opportunità buone, ma Allegri ha bloccato tutto. È stato chiaro: 'Voglio che resti, ti voglio vedere giocare con Vlahovic'. Per me era uno sforzo giocare sulla sinistra, ma l'ho fatto".