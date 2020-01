Morte Kobe Bryant, il pilota aveva avuto un permesso speciale

Potrebbe esserci la nebbia tra le cause che hanno portato all'incidente dell'elicottero in California che ha causato la morte di Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria Onore e altre sette persone. Il New York Times ha aggiunto una notizia sul volo maledetto: il pilota dell'elicottero aveva avuto il permesso di volare in base alle 'Special Visual Flight Rules', ossia le regole del volo a vista, a causa delle condizioni meteorologiche. La torre di controllo dell'aeroporto di Burbank ha permesso all'elicottero di procedere verso nord-est seguendo l'autostrada I-5. Sull'incidente stanno indagando gli investigatori federali FBI insieme all'autorità federale dell'aviazione e all'ente nazionale per la sicurezza dei trasporti. Verranno esaminati la storia del pilota, i registri di manutenzione dell'elicottero, i registri del proprietario e dell'operatore, come ha spiegato il membro del consiglio di amministrazione della NTSB Jennifer Homendy in conferenza stampa.