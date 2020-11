Morte Maradona, dalla Spagna: "Indagato per omicidio colposo il dottor Luque"

Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, è indagato dalla procura di San Isidro (Buenos Aires) per la recente morte del 'Pibe de Oro'. Lo riporta il portale spagnolo Marca, che aggiunge che il dottore dovrà testimoniare per sospetta negligenza medica negli ultimi giorni di vita dell'ex giocatore. Per Luque il possibile delitto di omicidio colposo. Il giudice, inoltre, avrebbe approvato la perquisizione sia della casa che della clinica del medico, con 30 poliziotti impegnati per entrambe le strutture. Da questa indagine potrebbero essere accusati anche lo psichiatra incaricato di somministrare il famarco e una delle persone che si trovavano in casa di Diego al momento del decesso.

