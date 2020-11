Morte Maradona, i risultati dell'autopsia preliminare: i dettagli

CAUSE MORTE MARADONA -La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo. Non solo l'ambiente del calcio, ma tutti sono rimasti basiti per l'addio del più grande calciatore della storia. A soli 60 anni l'argentino ci ha lasciati ed emergono le cause della sua morte. Secondo Il Clarin, il suo decesso sarebbe arrivato per un'insufficienza cardiaca acuta, con cardiomiopatia dilatativa. Questi sono i risultati dell'autopsia preliminare svolta sul corpo del numero dieci presso l'ospedale di San Fernando. L'insufficienza, hanno potuto accertare i medici, è stata provocata da un "edema polmonare acuto". Fuori dalla struttura ospedaliera, come in tanti luoghi simbolo nel mondo, sono tantissimi i tifosi che piangono la scomparsa di Diego e che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'ex Napoli.

