Morte Maradona, il Governo argentino conferma: "Tre giorni di lutto nazionale"

Il Governo argentino ha appena ufficializzato l'istituzione di tre giorni di lutto nazionale per commemorare Diego Armando Maradona. La leggenda del calcio mondiale è scomparsa a 60 anni a causa di un arresto cardiaco, sconvolgendo l'intero mondo calcistico e sportivo. Anche il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha mandato un ultimo saluto al 'Pibe de Oro': “Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”.

