Morte Maradona, il saluto di Reina: "Sei stato e sarai la storia del calcio, il mito resta" - FT

Particolarmente toccanti le parole utilizzate da Pepe Reina per salutare Deigo Armando Maradona per l'ultima volta. Il portiere della Lazio, a poco più di un'ora dalla tragica notizia, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae a Napoli insieme al 'Pibe de Oro', e ha aggiunto: "Sei stato e sarai la storia del calcio. Grazie per tutto quello che hai dato a questo sport. Muore la persona, resta il mito. RIP Diego".

