Morte Maradona, stanotte le luci del San Paolo resteranno accese

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo. In Argentina il Governo ha proclamato il lutto nazionale di tre giorni per ricordare una leggenda del calcio. Anche Napoli, seconda patria del Pibe de Oro, è colpita dal dolore e per ricordare il Diez stanotte le luci dello Stadio San Paolo rimarranno accese. Nel frattempo sono tanti gli inviti per intitolare a Maradona l'impianto di Fuorigrotta, teatro di tante esibizioni.

MARADONA, MINUTO DI SILENZIO IN EUROPA E SERIE A

MARADONA, IL MESSAGGIO DI SALUTO DI IMMOBILE

