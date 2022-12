Morte Mihajlovic, dalla Francia: "Se ne va mister calci di punizione"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"Mister calci di punizione" è morto a 53 anni. Così titola RMC Sport in ricordo di Sinisa Mihajlovic, morto oggi dopo una lunga lotta contro la leucemia. Anche L'Equipe mette in evidenza la capacità balistica dell'ex difensore di Roma, Lazio e Inter, che in Serie A detiene il record di reti segnate su calcio piazzato (28) insieme a Pirlo. Le Parisien invece titola: "Morto uno dei migliori tiratori di punizione della storia. Ha segnato la storia del calcio slavo con la sua grande potenza e un carattere vulcanico che spesso ha portato problemi".