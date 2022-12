Morte Mihajlovic, la reazione della stampa estera alla notizia - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sinisa Mihajlovic è stato un idolo per tutti i tifosi per cui ha giocato o allenato, ma anche una leggenda per tutti coloro che sono amanti di questo sport. Anche all'estero la reazione alla notizia è stata importante, tutti i quotidiani più importanti hanno deciso di ricordare l'ex difensore della Lazio. In Spagna, 'Marca' e 'El Mundo Deportivo', hanno seguito la scia della Francia, omaggiandolo come il "miglior tiratore di punizioni della storia". In Inghilterra, invece, il 'The Sun' e il 'Mirror', come anche 'Bild' in Germania, lo hanno ricordato come una "leggenda del calcio e della Lazio".