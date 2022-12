Morte Mihajlovic, Paradiso: “Ci ha fatto innamorare della Lazio"

Giornata intensa e toccante, quella si sta per concludere, in casa Lazio e non solo. È stato dato l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, le esequie si sono tenute questa mattina nella Chiesa di Piazza Esedra. Ai microfoni di Radiosei, Tommaso Paradiso ha voluto ricordare l’ex biancoceleste. Queste le parole del cantautore: “Per Mihajlovic si è mossa tutta l’Italia. Nella sua purezza, sincerità, umiltà ha unito tutti. Lui è stato uno dei motivi per cui molti della mia generazione si sono innamorati della Lazio. Lui era uno dei più carismatici, difficile pensare che ne possa nascere un altro così. È bello vedere che la figlia Vittoria per ricordarlo abbia messo quasi tutte foto con la maglia della Lazio”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE