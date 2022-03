Morte Wilson, Tommaso Paradiso: “Un saluto alla famiglia”. E Mara Venier…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il mondo Lazio si stringe intorno alla famiglia di Pino Wilson. Lo storico capitano della squadra biancoceleste ci ha lasciati improvvisamente questa mattina. Tanti tifosi hanno voluto lasciare un ultimo pensiero per l'ex difensore. Tra loro anche i personaggi famosi. Tommaso Paradiso, infatti, ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo album, ha detto: "La Lazio è una mia grande passione e anzi voglio approfittarne per mandare un saluto alla famiglia di Pino Wilson, se n'è andato oggi". La conduttrice veneta ha aggiunto: "Si, un grande".