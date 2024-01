Mourinho, clamoroso dall'Inghilterra: "Resterà in Serie A! Sta trattando con..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dal suo esonero con la Roma, José Mourinho starebbe già pensando al futuro e nelle sue intenzioni c'è tutta la volontà di restare in Italia. Secondo quanto riporta il The Times, infatti, il tecnico portoghese la prossima settimana incontrerà Aurelio De Laurentiis per discutere un suo possibile approdo sulla panchina del Napoli. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con la società giallorossa, così come quello dell'attuale allenatore partenopeo Walter Mazzari, molto distante dalla conferma. Le uniche offerte ricevuto fino a oggi, d'altronde, lo porterebbero in Arabia Saudita, arricchendolo sicuramente, ma non saziando la sua autostima e la sua voglia di continuare ad allenare in Europa. Ecco perché l'opzione Napoli diventa uno scenario possibile, ma che avrebbe lo stesso del clamoroso. Dopo due anni e mezzo nella Capitale Mourinho sarebbe pronto a voltare le spalle al passato romanista trasferendosi in una storica rivale.