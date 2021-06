Mourinho, Il campione di atletica Howe sul portoghese: "Lo avrei preferito alla Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, Andrew Howe, campione italiano di atletica leggera con origini statunitensi, ha commentato l'approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione. Il detentore del record italiano sia outdoor che indoor di salto in lungo ha fatto i complimenti al club giallorosso per la scelta ma non ha nascosto la sua fede per l'altra sponda della Capitale, quella biancoceleste: "Seguo il calcio, sono tifoso della Lazio. Sono molto curioso di vedere cosa succederà il prossimo anno con Sarri, credo che abbiamo una bella squadretta. La Roma? Mourinho lo conosco, ci ho passato un paio di mesi quando ero ad Appiano Gentile a recuperare per un infortunio, è davvero un genio, avrei preferito venisse alla Lazio piuttosto che alla Roma“.