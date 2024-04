MOVIOLA| Juve - Lazio, dorme Massa graziato dal Var: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non impeccabile Davide Massa nell'incrocio numero 27 con la Lazio. Lasciano a desiderare alcune valutazioni in entrambe le fasi di gioco, talvolta distratto anche negli episodi meno significativi del match. Decisivo per il fischietto della sezione di Imperia l'intervento del Var in occasione del rigore segnalato ai bianconeri poi tolto dopo la revisione al monitor. Il bilancio con l'arbitro ligure si aggiorna così a 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. A seguire i momenti disciplinari salienti della gara.

PRIMO TEMPO

12' - EPISODIO CHIAVE. Ingenuo Vecino che colpisce Cambiaso sul rinvio causando il penalty per la Juve, episodio poi cancellato da Massa ma solo grazie alla on-field review, in quanto la posizione di partenza del bianconero era in offside. Nello specifico, giudicato "non giocata" l'intervento di Patric che in caso contrario avrebbe tramutato in regolare l'azione.

30' - Proteste leggittime di Felipe Anderson che sulla pressione ai danni di Cambiaso ottiene il calcio d'angolo erroneamente non concesso dal Var.

36’ – Ammonito Gatti per un intervento in netto ritardo su Isaksen sulla trequarti. Il centrale juventino era diffidato e salterà il match di ritorno.

45’ – 2 minuti di extra time.

45’ +1 – Contrasto Guendouzi-McKennie, resta a terra il francese: distratto Massa, che non giudica fallosa l’entrata del texano.

SECONDO TEMPO

68’ – Intervento rischioso di Casale su Chiesa in area di rigore: il biancoceleste tocca però prima il pallone deviandolo in angolo.

81’ – Ruvido Locatelli su Isaksen, resta a terra dolorante il danese. Sembra comunque regolare l’entrata del centrocampista bianconero.

85’ – Fallo tattico di Weah su Felipe Anderson, giallo senza appello.

90’ – Concessi 5 minuti di recupero.

