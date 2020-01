Nani: "Scudetto? La Lazio merita di stare lì, ma non vale Juve e Inter"

Obiettivo Champions League. Quello era e quello resta, anche se il rendimento della Lazio sta aprendo a nuove ipotesi. Sogni, eventualità straordinarie. Di fatto i biancocelesti sono lì, con Juventus e Inter. Che, però, restano senza dubbio le candidate più accreditate alla vittoria dello Scudetto. Ne ha parlato Gianluca Nani, ex dirigente di Brescia, West Ham e Watford tra le altre, a Radio Sportiva: "Credo che le distanze tra Juve e Inter si siano colmate, già non erano troppo grandi prima di gennaio. Non mi stupirei se alla fine fossero i nerazzurri a vincere lo Scudetto. La Lazio invece sta meritando quella posizione di classifica ma Inter e Juventus, per qualità della rosa e abitudine alla vittoria, sono un po' più avanti rispetto ai biancocelesti".

