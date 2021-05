Napoli, attesa per il dopo Gattuso: tutti i nomi per la panchina

In Napoli - Hellas Verona di domani al Maradona potrebbe arrivare il ritorno degli azzurri in Champions League dopo un anno di assenza. La qualificazione però non ricucirà il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso. Come riporta gazzetta.it all'inizio della prossima settimana ci sarà un incontro in cui verrà ufficializzata la separazione. Gattuso segue con attenzione l'evolversi della situazione in casa Lazio, mentre De Laurentiis ha già individuato la strada per la successione. Il primo nome sulla lista è quello di Massimiliano Allegri, che però è in lizza anche per la panchina del Real Madrid. In caso di rifiuto dell'ex Juventus in pole ci sarebbe Luciano Spalletti, con cui c'è già un accordo economico. Se poi dovessero separarsi le strade di Lazio e Simone Inzaghi si aggiungerebbe anche il suo nome al roster. Prima Napoli - Hellas Verona, poi in pochi giorni ci sarà la verità sull'allenatore.

