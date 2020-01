Napoli, differenziato per Koulibaly: punta la Lazio. Out Younes e Ghoulam

Lavoro mattutino per il Napoli a Castel Volturno, con vista mare e vista Lazio. Prima buona notizia per Gattuso, che intimamente pensa di avere più di qualche chance di poter recuperare Koulibaly per sabato. Anche quest'oggi il centrale senegalese ha svolto del lavoro differenziato dal resto del gruppo - impegnato invece nella prima seduta tattica della settimana -, un segnale positivo che lo proietta quantomeno in ballottaggio per una maglia all'Olimpico. Diverso il discorso per Ghoulam, ieri fermato dalla febbre e oggi impegnato solo in palestra: da Napoli filtra pessimismo, non dovrebbe essere del match. Così come Younes. In mattinata è stato il tedesco a dare forfait per la febbre, molto probabilmente salterà la Lazio. Si attendono notizie anche per quanto riguarda Maksimovic e Mertens, entrambi acciaccati (quest'ultimo è andato in Belgio per recuperare da un problema all'adduttore, ndr). Infine, due curiosità di mercato. Oltre ad Amrabat e Rrahmani per giugno, il Napoli ha praticamente chiuso per due centrocampisti: Demme del Red Bull Lipsia e Lobotka del Celta Vigo. Il primo, di origini italiane, dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani. Difficile pensarlo già in campo per la sfida contro la Lazio, ma nulla è da escludere. In ogni caso, il costo totale delle due operazioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

