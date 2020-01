Calciomercato Lazio: il Napoli vicino alla chiusura per Amrabat e Rrahmani

Due su tre stanno per “andarsene”. Prendendo un diretto Verona-Napoli, programmato però per giugno. Amrabat e Rrahmani, uomini-mercato dell'Hellas al fianco del più giovane Kumbulla - e ancora nel mirino della Lazio - si accaseranno infatti alle pendici del Vesuvio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che spiega come il Napoli abbia raggiunto l'accordo per il centrocampista sulla base di 15 milioni + 1 di bonus. Il Verona lo riscatterà dal Bruges (per circa 3 milioni, ndr) e poi lo girerà ai partenopei in estate insieme al difensore, pagato anch'esso 15 milioni. Una doppia operazione da più di 30 milioni di euro per la quale mancherebbe solo l'intesa definitiva tra Amrabat e la dirigenza azzurra riguardo l'ingaggio del marocchino. La Lazio, che era sulle tracce di entrambi, si è defilata al cospetto di cifre considerate troppo elevate. E destinate a lievitare vista la folta concorrenza (il Napoli ha superato in extremis l'Inter). Si attende solo l'ufficialità.

