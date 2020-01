Calciomercato Lazio, Tare spinge per Kumbulla: è l'obiettivo per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO - Il primo colpo per l'estate è già andato in archivio: Gonzalo Escalante, centrocampista dell'Eibar e rinforzo per la panchina. Alter ego di Parolo o Leiva, probabilmente sostituto di Berisha. In ogni caso un nome per la mediana. Ma la Lazio cerca anche un difensore, vuole ringiovanire il reparto. Sfumato Pavlovic - ufficiale al Monaco dopo la querelle estiva -, il primo nome sulla lista del ds Tare è Marash Kumbulla del Verona. Una delle rivelazioni dell'Hellas insieme a Rrahmani e Amrabat, ma più giovane (a febbraio compirà 20 anni, ndr) e per questo dal potenziale più elevato. Per lui i veneti chiedono tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tanti, e la cifra è destinata a lievitare. Il Verona fa il suo gioco, su Kumbulla ci sono diverse pretendenti pronte a dar vita a un'asta. Ecco perché, come riporta radio-mercato, la Lazio vorrebbe accelerare i tempi e accaparrarselo prima di febbraio. Ieri Juric è stato chiaro in conferenza stampa: “Fino a giugno non si muove nessuno”. Ma l'obiettivo di Tare sarebbe quello di anticipare Napoli e Inter e bloccare Kumbulla presumibilmente per l'estate: come avevamo riportato in esclusiva, è lui il prescelto per rinforzare la difesa di mister Inzaghi.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE RELATIVA A JALLOW

CALCIOMERCATO LAZIO, PER ESCALANTE MANCA SOLO LA FIRMA

TORNA ALLA HOMEPAGE