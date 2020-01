Calciomercato Lazio, Escalante deve solo firmare: Tare vola in Spagna?

La Lazio ha già il suo “sì”. Condizione che basta e avanza in un mondo di gentiluomini, mai garanzia di certa affidabilità in quello del calcio. Così hanno insegnato tanti affari, specie in sede di calciomercato. Ecco perché, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei prossimi dieci giorni il ds Tare dovrebbe volare in Spagna per mettere nero su bianco il passaggio di Escalante in biancoceleste. Del centrocampista argentino abbiamo già parlato. Un colpo a sorpresa, per luglio, nel pieno stile Igli Tare. Arriverà a parametro zero e vestirà i panni del vice-Leiva o della mezzala di scorta. In ogni caso una pedina utile per rimpolpare la panchina, anche qualitativamente. Berisha va ormai considerato in partenza, forse anche a gennaio. Ha pretendenti in Serie A (Genoa, Brescia, Verona e Spal) e potrebbe accettare di ridimensionarsi per ricominciare da zero, dopo un anno e mezzo complicatissimo a Roma. Nelle idee della società, dunque, Escalante prenderà il suo posto. Ma solo a partire da questa estate. Per l'ex Catania è pronto un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione: la Lazio ha già il suo sì, manca solo la firma.

