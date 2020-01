Calciomercato Lazio, offerta della Cremonese per Jallow: da Salerno fanno muro

Non solo “Il Segreto” di Kiyine, ora si è passati anche alla “Tempesta D'Amore” per Lamin Jallow. Due telenovelas del calciomercato della Lazio. Pure curiose, a dire il vero. Di fatto il primo è di proprietà dei biancocelesti, anche se desideroso di completare la propria crescita a Salerno prima di tornare alla base in estate. Scelta legittima, ma traballante in virtù del fatto che Berisha potrebbe lasciare Roma già a gennaio: in quel caso, il marocchino sarebbe l'indiziato numero uno a sostituirlo. Leggermente diverso il discorso per Jallow. L'attaccante gambiano è di proprietà della Salernitana, ma risulta in rotta con la tifoseria. Una crepa nella quale stanno tentando di infilarsi in molti dalle parti della Serie B. Prima il Pescara, poi la Cremonese. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i prossimi avversari della Lazio in Coppa Italia avrebbero formulato una sostanziosa offerta alla Salernitana per prelevarlo a titolo definitivo. “No, grazie”, la risposta da Salerno. Rispedendo al mittente la proposta con tanto di francobollo, chissà se quello celebrativo dei 120 anni dei biancocelesti. Perché l'agente smentisce, ma la trattativa tra Lotito e Lotito non dovrebbe essere poi così complicata. Quello che è risaputo è che il patron della Lazio non abbia per nulla voglia perdere Jallow. Che considera a tutti gli effetti un talento e quindi un suo patrimonio, tanto da non cederlo a nessun altro club di B neanche dinnanzi a proposte allettanti. Per questo - in caso di strappo definitivo con il tifo granata - la possibilità che il gambiano vesta il biancoceleste, probabilmente scambiandosi la casacca con Adekanye, non appare così remota. Dalla Campania sia il ds Fabiani che mister Ventura per ora fanno muro circa questa eventualità, ma da qui al 31 gennaio non vanno esclusi ulteriori sviluppi.

