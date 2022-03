Napoli Femminile - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Il tempo stringe e la Lazio Women deve fare in fretta se vuole tentare la salvezza. L'ultima chiamata potrebbe essere a Napoli. Per la 19ª giornata di Serie A TIMVISION le biancocelesti affronteranno le partenopee in trasferta. La partita, in programma sabato 2 aprile 2022 alle ore 14:30 presso lo Stadio G. Piccolo, è uno scontro diretto per la permanenza nel campionato cadetto: la squadra di Catini è penultima a 8 punti, mentre le azzurre sono terzultime con 7 punti di vantaggio. A quattro partite dal termine solo la vittoria potrebbe dare un barlume di speranza alle capitoline. Sarà possibile seguire il match in tv e in streaming tramite la piattaforma TIMVISION.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE - La sfida è stata affidata al signor Matteo Centi della sezione di Terni. Il fischietto umbro sarà aiutato dagli assistenti Francesco Cortese e Andrea Cravotta. Completa la squadra arbitrale il IV uomo Martina Molinaro.