Napoli, Floro Flores: "Come allenatore avrei scelto Sarri o Spalletti"

Ospite di Sportitalia, l'ex attaccante oggi allenatore Antonio Floro Flores ha parlato dell'arrivo di Spalletti sulla panchina del Napoli, chiamando in causa anche il neo tecnico della Lazio Sarri: "Spalletti porta sempre a casa l’obiettivo, esprime un’idea di calcio precisa e si fa rispettare. Il suo rapporto con De Laurentiis dipenderà dai risultati. Dopo Gattuso, il quale ha fatto un lavoro straordinario, avrei scelto o Sarri o Spalletti. Sono i due che oggi mostrano il calcio più propositivo". Poi una battuta sul futuro di Insigne: "Perderlo sarebbe un peccato. Parliamo di un calciatore cresciuto, affermatosi a Napoli. Non c’è mai stato un leader napoletano all’ombra del Vesuvio. I matrimoni si fanno in due, devono capire cosa vogliono e trovare un compromesso. Mi auguro trovi spazio in società anche in futuro".