Napoli, Gattuso caccia Elmas dall'allenamento: convocazione con la Lazio a rischio?

Dopo Ghoulam e Mario Rui, adesso tocca ad Elmas. Come riporta Il Corriere dello Sport, Il centrocampista macedone è stato allontanato dall'allenamento della squadra di ieri da Rino Gattuso non soddisfatto dell'impegno e dall'applicazione del calciatore. Considerando i precedenti, il classe 99 partenopeo rischia di non rientrare nei convocati del tecnico calabrese per il match importantissimo di giovedì sera contro la Lazio.