Napoli, Gattuso: "Dura quando capita quello che mi è successo. Ma poi..."

Al termine di Napoli-Juventus di Coppa Italia ha parlato Gattuso ai microfoni della Rai: "A me il calcio ha dato tanto, mi ha fatto diventare uomo, cristiano, economicamente anche mi ha dato tanto. E io invece dato meno. Quando ti capita quello che mi è successo, non lo accetti. Il calcio però ti regala molto, lo faccio con passione e non mollo di una virgola. Noi siamo fortunati, per questo voglio vedere passione in questo lavoro. Voglio senso di appartenenza, rispetto e serietà, poi il Dio del calcio ti premia. Champions? Queste ultime partite dobbiamo farle con rispetto, la vittoria della Coppa Italia non ci deve far mollare. Dobbiamo provarci per la Champions anche se abbiamo tanti punti di distacco".