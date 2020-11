Napoli, Hysaj positivo al coronavirus: il comunicato

Brutte notizie per il Napoli e per Rino Gattuso. Un calciatore è infatti risultato positivo al Covid-19, il giocatore in questione è Hysaj. Questo il comunicato del club: "In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania".

TORNA ALLA HOMEPAGE

Lazio, il Crotone nel mirino: il club ricorda il gol di Immobile contro i rossoblù - VD

FORMELLO - Lazio, prime prove: Luiz Felipe ancora out, Leiva ok